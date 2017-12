Roben cries dels porcs vietnamites trobats a una finca privada de Cunit

Tècnics de FAADA i veterinaris van entrar-hi per identificar-los i esterilitzar els mascles

Actualitzada 29/12/2017 a les 09:37

Bona part de les cries dels porcs vietnamites que van ser trobats en un estat lamentable a una finca privada de Cunit a finals del mes d’agost han desaparegut.



Tècnics de la fundació FADAA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales) i quatre veterinaris –que van poder entrar a la propietat privada per identificar els exemplars i procedir a esterilitzar els mascles– van comprovar que moltes cries ja no hi són. Es temen que algú les hagi robat per vendre-les en el mercat negre.



«Quan els agents del Seprona van trobar la finca, hi havia 32 porcs, aproximadament. Algunes femelles van parir i es van arribar a comptar, aleshores, fins a 37. Avui, que hem estat adormint-los per fer-los analítiques i esterilitzar els mascles, només hi quedaven 29. Falten moltes cries», ha explicat Andrea Torres, tècnica del departament d’animals salvatges de FAADA.



D’ençà que el propietari de la finca –un home de 64 anys i amb domicili a Barcelona– va ser denunciat per un delicte de maltractament per mantenir-los en un greu estat d’abandonament es va desentendre dels animals, «una persona contractada els donava menjar des de fora», explica Torres. L’Ajuntament de Cunit va fer-se càrrec del futur dels animals i es va negar a sacrificar-los, tal com li va recomanar la Generalitat. De fet, el consistori corre amb les despeses de la seva alimentació, de l’esterització i del seu sanejament.



FADAA posarà un cadenat a la finca i la policia vigilarà els animals regularment. Es vol evitar, sobretot, que puguin sortir dels terrenys i hibridar-se amb porcs senglars salvatges.



La fundació espera poder lliurar els mascles als seus adoptants en un parell de setmanes. «Tenim un llistat amb més d’una vintena d’adoptants i preveiem poder donar els mascles primer perquè l’esterilització de les femelles és més complexa. Esperem que no tinguin cap malaltia. Si és així, la Generalitat ens obligarà a sacrificar-los», apunta la tècnica de FAADA.



Quan la finca va ser interceptada per la policia, els porcs vietnamites presentaven greus signes de desnutrició i desatenció veterinària. El seu estat ha millorat considerablement, però la finca on viuen presenta unes pèssimes condicions. «Sembla una deixalleria i ja és estrany que no tinguin més ferides, hi ha molts maons per terra. Quan els van trobar, se’ls veien les costelles», recorda Andrea Torres.



Fer el recompte dels animals, marcar-los per fora, identificar-los i adormir-los per prendre’ls mostres de sang va ser una tasca molt feixuga per als tècnics de FADAA, els quatre veterinaris i els seus ajudants. La finca té una extensió considerable i van haver de córrer per acorralar-los i poder treballar amb els exemplars adormits.