La licitació de les obres del club de mar de Mont-roig queda deserta

El municipi preveu promoure les activitats nàutiques amb un espai destinat a empreses del sector

Actualitzada 28/12/2017 a les 21:22

Mont-roig del Camp haurà d’esperar per veure construït el futur club de mar, un espai destinat a empreses del sector nàutic perquè ofereixin les seves activitats i, així, ampliar l’oferta del municipi en aquesta matèria. L’equipament s’ha d’ubicar entre la platja Cristall i la Cala Àngels del nucli de Miami Platja, a un solar de propietat municipal.



El passat mes de juliol, el consistori va fer un pas endavant amb l’obertura de la licitació de les obres, un concurs que s’ha declarat desert, després que es presentés un única empresa i que, aquesta, quedés exclosa durant el procés. Ara, l’Ajuntament haurà de tornar a treure a licitació el projecte i començar, de nou, els tràmits per escollir l’empresa que es farà càrrec de la redacció del projecte bàsic i executiu, així com la primera fase de les obres relatives a l’edificació. Amb tot, els terminis s’allarguen, i l’inici dels treballs queden en suspens fins que no es torni a obrir el procés.



La construcció d’aquest nou equipament va començar a caminar el juny del 2016, quan el ple de l’Ajuntament de Mont-roig va aprovar sol·licitar una subvenció al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per crear un club de mar a Miami Platja. Posteriorment, el mes de juliol d’enguany, i quan ja feia un any de l’anunci del projecte, es va treure a licitació les obres.



L’objectiu del nou equipament és ampliar l’oferta d’activitats nàutiques del municipi, fomentar l’ocupació i donar un impuls al turisme i la competitivitat de la destinació. Concretament, el nou edifici pretén facilitar a les empreses del sector nàutic un espai per oferir les seves activitats. Entre els serveis, hi haurà un espai destinat a recepció, amb punt d’informació, servei adaptat i sala d’instal·lacions tècniques; magatzem d’embarcacions i material; bar-restaurant; zona d’ombreig; i zona varada d’embarcacions de vela a la sorra. El projecte inclou, també, la creació d’un centre d’interpretació del mar que permetrà potenciar els visitants fora de temporada alta, així com les visites escolars.



Actualment, Mont-roig disposa d’una base nàutica, però té una capacitat molt limitada i disposa de poca riquesa d’empresaris nàutics, en comparació amb poblacions veïnes, com Salou o Cambrils.