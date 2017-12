Joan Reig traurà el seu primer disc en solitari la propera primavera

El bateria d’Els Pets ha iniciat una campanya a Verkami per poder realitzar el videoclip que acompanyarà el seu nou treball

Actualitzada 29/12/2017 a les 13:52

El músic Joan Reig, conegut per ser el bateria d’Els Pets i haver format part de Mesclat, traurà el seu primer disc en solitari la propera primavera. Es tracta del seu projecte més personal, el qual es vol editar en format vinil de 10 polzades i tindrà sis cançons del seu repertori més íntim. El disc anirà acompanyat del videoclip de la cançó La Culpa. Per a fer-lo realitat, Reig i el seu equip han obert una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami, que s’ha activat aquest divendres 29 de desembre, on hi poden participar tots els interessats.Les recompenses dels mecenes que ajudin a que es materialitzi el videoclip són molt variades, com que surti el seu nom als crèdits del videoclip o la descàrrega de l'àlbum digital. Pels primers que col·laborin s’ha preparat una recompensa especial i limitada a 22 places, un concert únic i íntim en un espai secret de Tarragona mentre el públic degusta un vermut, el dissabte 27 de gener de 2018 a les 12.30h.Pels que tenen ganes d’aparèixer al videoclip, els mecenes també podran fer de figurants a l'escena del ball, una festa ambientada als anys 90. Altres recompenses són un vinil LP 10 polzades dedicat o una entrada al concert de presentació del disc i del videoclip la nit del 14 d'abril de 2018 al Casino de Constantí. Per qui tingui una empresa, organització o associació, també pot patrocinar-lo.