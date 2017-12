Creu Roja Tarragona ha aconseguit inserir laboralment gairebé la meitat dels refugiats acollits des del 2015

L'entitat fa balanç del programa 'Mes+solidari' que impulsen els col·legis d'Advocats i Farmacèutics

Actualitzada 29/12/2017 a les 16:21

La Creu Roja ha fet balanç, aquest divendres, de les actuacions de suport que ofereixen als refugiats que arriben a la demarcació de Tarragona i l'Ebre, en una xerrada emmarcada en el programa 'Mes+solidari' dels col·legis d'Advocats i Farmacèutics de Tarragona. Des que va començar el 2015, el programa ha atès 180 persones i s'han duplicat les places d'acollida en pisos tutelats a Tarragona, n'hi ha actualment 41, sense places disponibles). La majoria de les persones ateses són originàries de Síria, tot i que també n'hi ha de diversos països àrabs i de Llatinoamèrica. Un dels èxits importants del 'Mes+solidari' és la inserció laboral del 42,5% que s'ha aconseguit, tenint en compte la situació econòmica del país. Els sectors de la restauració i els serveis són on es troben més oportunitats de treball per als refugiats.



La Creu Roja compta a Tarragona actualment amb un equip de 14 persones, entre les que hi ha treballadors socials, educadors o psicòlegs, entre d'altres. El programa d'acollida als refugiats es divideix en tres fases de sis mesos. La primera, d'acollida temporal, posa el focus en les necessitats més bàsiques, com oferir un sostre, alimentació, escolarització i aprenentatge de l'idioma. En la segona, d'integració, se'ls ensenya a buscar sortides residencials i laborals pels seus propis mitjans, tot i que sota el paraigua de la Creu Roja. I finalment, la d'autonomia serveix perquè comencin a ser independents i a viure sense la protecció de les entitats. L'objectiu final és que «aquestes persones recuperin la dignitat i la tranquil·litat, que són dos aspectes fonamentals en la vida de les persones que en les situacions que pateixen queden molt alterades i els fa molt costa amunt seguir amb les seves vides», ha argumentat el psicòleg de la Creu Roja, Omar Charif.



Charif ha fet també una crida a la col·laboració davant «una certa relaxació» que es percep en la societat civil sobre l'ajuda que necessiten els refugiats. «Hi va haver un boom fa dos anys, amb molta gent que ens trucava per oferir la seva col·laboració per fer de voluntaris, parelles lingüístiques, donatius, oferint habitatges... però ara això ha caigut, i els refugiats continuen arribant, els camps de refugiats encara estan allí, tot i que ja no generen tant seguiment mediàtic», ha assenyalat el psicòleg.



Des de Creu Roja es recorda que falten programes públics i col·laboració ciutadana per fer front a aquest drama i que l'estat espanyol no ha complit amb les seves quotes d'acolliment de refugiats tot i que eren baixes.