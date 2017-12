«Aposto per la gastronomia en un ambient informal»

Actualitzada 28/12/2017 a les 20:42

El preu és clau

Els millors vins per a un bon àpat





La Taverna de Misti també compta amb una acurada selecció de vins, que es poden demanar en ampolla, però també a copes, a uns preus molt assequibles.

«En tinc dels més pròxims, com Vinyes del Terrer, de Vila-seca, perquè tinc una bona amistat amb la família Morell i perquè fan uns vins molt bons. Però també tinc Montsants i Priorats que es venen molt bé, i una selecció de vins de la resta del territori, on no hi falten els vins de la Rioja o de la Ribera del Duero. M’agrada visitar cellers», explica el propietari de la taverna.

Cada dos o tres mesos, Misti organitza també sopars maridatge, en els quals els comensals degusten una selecció de tapes acompanyades de blancs, negres, rosats i caves.

Per menjar una tonyina roja Balfegó, filets d’anxoves del Cantàbric o ous amb foie i trufa negra no cal recórrer gaires quilòmetres. Aquestes són algunes de les delícies que se serveixen a la Taverna de Misti, un local on l’alta gastronomia pren forma de tapes i se serveix en un ambient –i a uns preus– per a tots els públics. El seu artífex és Sergio Domínguez, conegut com a Misti entre els amics i companys de professió.Ara farà tres Nadals va obrir el seu local a l’avinguda de l’Alcalde Pere Molas: «em vaig llençar com un kamikaze, a mort, i puc dir que n’estic molt content», assegura.Aquesta afirmació, però, no és del tot precisa. Si bé és cert que va fer una aposta personal, econòmica i professional, quan Misti va obrir aquest negoci duia un bagatge a les espatlles que feien d’ell una aposta guanyadora.«A BUP vaig estudiar ciències pures, m’agradava estudiar, però no sabia què volia fer. Jo sóc de Salou, i a l’estiu treballava als hotels. La feina m’agradava, però volia tenir una mica més de base i no estar sempre en un hotel ranxero. Així que em vaig inscriure a l’Escola d’Hoteleria de Cambrils», explica el Sergio. Aquella decisió li va obrir les portes a un món que ara l’apassiona, i que va conèixer amb estades a llocs com el restaurant La Broche, de Sergi Arola. «Des de ben jove sempre m’ha agradat agafar projectes amb una alta responsabilitat, perquè així aprenia més». Del seu pas per llocs com el restaurant gastronòmic de La Boella, la Goleta de Salou o la Capsa Gaudí de Reus assegura haver après que la cuina és un univers molt gran, i que l’ofici és quelcom molt seriós i també molt dur, però alhora satisfactori: «veure que el comensal disfruta amb un bon plat i un bon vi compensa més que el sou que en puguis treure». De la seva carrera professional en destaca també l’aprenentatge derivat de la relació amb les persones que, fora de la cuina, també tenen relació amb el món de l’hostaleria: «sempre n’aprens alguna cosa», assegura.Ara fa onze anys que el Sergio viu a Vila-seca. Quan va obrir la taverna va tenir clar que volia fer un espai gastronòmic, on el producte fos el protagonista principal, però servint-lo en un ambient informal, vinculat al tapeo, sense estovalles. «Vaig agafar el que més m’agradava de cada lloc on he estat, i ho he presentat de la manera que m’agrada trobar-ho quan jo vaig als llocs, informal però amb molt de producte. En resum, es pot dir que aposto per la gastronomia, però en un ambient informal».Aquesta informalitat es reflexa també en els preus, força assequibles en relació a la qualitat servida. «Quan obres un negoci, i jo n’he obert molts estant a la cuina, el pitjor que poden dir de tu és que ets car. Si et passa això, ja no t’entra ningú. Jo jugo una mica amb el marge, serveixo pernil ibèric, carn Angus, però el comensal pot venir a menjar per un preu mig de 18 o 20 euros», explica el cuiner. El Sergio se serveix de la tecnologia per donar garanties del producte que despatxa: «quan serveixo tartar o tataki de tonyina vermella de Balfegó, el comensal pot veure’n la capsa, que incorpora un codi QR on es detalla la procedència del producte, perquè pugui comprovar que allò que està pagant és el que està menjant».«A Vila-seca estic molt content perquè treballem bé, la gent surt molt contenta, els agrada venir, i això és un plaer», confessa el jove empresari, qui assegura que entre els seus clients hi ha gent de Vila-seca de tota la vida, així com de Salou, Reus o Tarragona. Tot i que admet que a Vila-seca el públic a qui agrada l’alta gastronomia no és majoritari, assegura haver rebut un gran suport de la seva clientela, que no falla cada vegada que renova la carta.Entre setmana, a més, ofereix un menú de migdia, que el cap de setmana és una mica més complet. La Taverna de Misti està oberta tots els dies excepte el dimarts, que és el dia de descans setmanal.