El vent causa la mort d'un home a Segur de Calafell i nombroses incidències a la demarcació

Un veí de Segur de Calafell estava reparant una finestra quan una ratxa de vent el va fer perdre l’equilibri i va caure des d’un tercer pis a un pati interior

Actualitzada 28/12/2017 a les 09:38

Tarragona i Reus concentren el gruix de les incidències a la demarcació

Les ciutats de Tarragona, amb 123, i Reus amb 54, concentraven ahir bona part de les incidències –després de la ciutat de Barcelona– que provocaven el gruix de les trucades al telèfon d’Emergències des de la demarcació de Tarragona.



A la capital, el fort vent va tombar arbres, va arrencar branques, tendals i plaques de teulades i, fins i tot, va tirar a terra algun mur. En total es van comptar comptat catorze arbres caiguts a diferents punts de la ciutat. Les ratxes de vent van tombar fins a dinou motos a l’avinguda Roma, on el vent també va fer caure un semàfor. A la Rambla Vella n’hi va caure un altre, a l’altura del carrer Sant Francesc. El vent també va abatre una porta de grans dimensions al carrer Coure o un mur a l’avinguda Roma. Durant la tarda, els Bombers es veien obligats a tallar el trànsit als accessos del centre comercial Parc Central en caure grans plaques metàl·liques que cobreixen els baixos de l'edifici adjacent al centre.



Els danys de més consideració a la ciutat de Tarragona els van causar els arbres. A la Rambla Nova en va caure un de grans dimensions a tocar de la plaça Imperial Tàrraco. També van caure branques en altres punts de la ciutat i de la Rambla i es va haver d’assegurar un tram a tocar de la Font del Centenari pel perill que pogués caure un dels arbres, segons va informar la Guàrdia Urbana. Durant la jornada va haver de treballar la Brigada municipal. A banda, van caure, durant el matí, tretze arbres més als carrers Francesc Bastos, Roig i Bergada, Joan Fuster, Via Augusta, Mozart, al passeig Independència, a l’antiga N-340 abans d’Icomar, als carrers de Joanot de Martorell i d’Arnau de Vilanova a Entrepins, Ripollès i a l’avinguda Mediterrani a La Móra, Bloc Llorer i a la Rambla de Ponent. També es va haver de tallar l’accés de l’antiga carretera de Salou, a l’altura del tanatori pel perill que caigués un altre arbre, aquest de grans dimensions. L’arbre de Nadal que havia instal·lat a la plaça de l’Església del Serrallo també va cedir per la força del vent. La Guàrdia Urbana també va comptabilitzar altres incidències, com ara que una porta de grans dimensions d’una empresa del carrer Coure es va desprendre i va ocupar la calçada. Els Bombers van haver d’assegurar una bastida al carrer Vidal i Barraquer. També va caure un mur a l’avinguda Roma i es van arrencar plaques de teulades sense provocar danys greus.



A Reus, la Guàrdia Urbana va haver d’intervenir fins al migdia en 18 incidències relacionades amb el fort vent que bufava a la ciutat. La majoria d’accions que s’han fet a causa del vent van ser per la caiguda d’arbres o branques a la via pública, així com el despreniment de l’arrebossat d’algunes façanes o la caiguda d’alguns elements des dels balcons. També van intervenir per la caiguda o el desplaçament de contenidors i motos.

Un home mort a Segur de Calafell (Calafell) i més de XXX incidències registrades pel fort vent a la demarcació de Tarragona és el balanç d’una perillosa jornada, la d’ahir dimecres, en la que es van registrar ratxes de 102 km/h a municipis com Vila-rodona o els 90 km/h a la ciutat de Tarragona. Al llarg del dia, el telèfon d’emergències va rebre fins a 539 trucades arreu de Catalunya, la majoria de les quals –en el cas de la província de Tarragona– es van fer des de Tarragona (108) i Reus (47) per la caiguda d’arbres, cobertes i mobiliari urbà. El Tarragonès va ser la comarca, després del Barcelonès, amb el nombre més gran d’incidents pel fort vent. El Baix Camp va registrar 70 trucades al 112 i 63 es van fer des del Baix Penedès.La complicada jornada va esdevenir tràgica a mig matí, quan un home de 56 anys va caure del balcó de casa seva empès pel vent al carrer Delta de l’Ebre, a Segur de Calafell (Calafell). El telèfon d’Emergències 112 va rebre l’avís a tres quarts i cinc d’onze del matí. L’home, un veí del municipi i de nacionalitat espanyola, estava realitzant una reparació a la finestra de casa seva quan, a causa del vent, va perdre l’equilibri i va caure al pati interior de l’habitatge des d’una tercera planta. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar tres ambulàncies cap al lloc dels fets, li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. El cos Mossos d’Esquadra també van mobilitzar tres patrulles al municipi.A Calafell, de fet, el vent va malmetre fins a vuit línies d’ornaments nadalencs, que van caure a la via pública, branques d’arbres i fins i tot un fanal, a més dels habituals contenidors que es van desplaçar del seu lloc.Les condicions meteorològiques van produir estralls també en el subministrament elèctric. A Cambrils, 1.800 abonats es van llevar de bon matí sense electricitat a les llars. Durant la nit, la caiguda del cablejat pel vent i la pluja a la zona de Vilafortuny va causar una avaria que va durar hores. Al municipi de Roda de Berà, d’altra banda, també hi va haver una avaria general que va deixar tot el poble sense llum durant una bona estona. També es van produir talls en el subministrament elèctric a la ciutat de Tarragona, on es van veure afectats 3.400 abonats, molts dels quals, concentrats a Sant Pere i Sant Pau.La gran quantitat d’arbres i branques caigudes a la via pública va obligar a activar el cos de voluntaris de Protecció Civil als Ajuntaments. Les greus condicions meteorològiques, que en altres indrets de Catalunya es materialitzaven en forma de neu, provocaven incidents a més de 24 punts de les carreteres catalanes. Al Vendrell, la carretera TV-2127 va romandre tallada al trànsit en ambdós sentits per la caiguda de cablejat a la calçada.Les afectacions a la via pública es van succeir al llarg de la jornada arreu dels municipis de la demarcació tarragonina. Al nucli de Vila-seca, el vent va provocar estralls a tres arbres plantats a la zona de l’estació, al polígon Alba i al carrer de Galceran de Pinós. Al nucli de la Pineda queia un cartell publicitari i també una gran palmera del passeig marítim.A Salou, el vent va abatre dos arbres al parc Manuel Albinyana sense haver de lamentar danys personals, ja que que l’espai estava tancat al públic. També queien branques de l’arbrat públic a la plaça Europa, a l’avinguda Carles Buigas, així com a la zona del Cap Salou, a on els pins obstruïen el pas al carrer de Replanells. Algunes de les branques van caure a sobre alguns dels vehicles estacionats a la via pública. Al carrer de Ciutat de Reus es van trencar algunes jardineres. De fet, les voladisses del mobiliari dels establiments de restauració van suposar un perill pels vianants a molts municipis, així com els desplaçaments dels contenidors. Al Vendrell, sense anar més lluny, la mateixa Policia Local demanava precaució als ciutadans. Els agents van haver de treballar en la retirada d’un arbre de grans dimensions al carrer Albigesos durant el matí.Els bombers van viure una jornada intensa treballant arreu del territori revisant cobertes i façanes. També a les Terres de l’Ebre el vent va bufar amb força. Com a exemple, durant el matí, tres dotacions dels bombers van haver de realitzar un servei al passeig dels Xiprers d’Amposta, on van haver de revisar les plaques de la coberta d’una nau que estava molt afectada pel vent.