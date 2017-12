El temporal de vent es pot reactivar aquest vespre a les comarques de Tarragona

El 112 ha rebut gairebé una vintena de trucades relacionades amb aquest episodi durant la nit

Actualitzada 28/12/2017 a les 14:28

El telèfon d'emergències ha rebut des de dimecres a les deu de la nit i fins a les 11 del matí d'aquest diumenge menys d'una vintena de trucades relacionades amb el vent, coincidint amb el debilitament de l'episodi. De fet, els Bombers de la Generalitat no han rebut cap avís durant aquesta matinada i aquest matí n'han rebut 16 per retirar arbres caiguts o altres elements de la via pública. La majoria serveis que ha fet aquest cos eren a les comarques del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb tot, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el vent es pugui reactivar aquest vespre. Tot i que no s'espera que causi les incidències que va provocar ahir, Protecció Civil recomana extremar la precaució en la mobilitat i retirar els objectes no fixats per evitar accidents. En total, des d'ahir a les 10 del matí i fins a les 11 d'avui, els Bombers de la Generalitat han atès 694 avisos per incidències relacionades amb vent.



Per regions, la de Tarragona ha estat la que més ha reclamat la tasca dels Bombers, amb 260 avisos. La regió metropolitana sud ha estat motiu de 249 serveis i la segueix, ja allunyada, la regió metropolitana nord amb 142. Lleida amb 23 i les Terres de l'Ebre amb 11 se situen a una cua que tanca la regió de Girona amb 5 serveis i la de les comarques centrals amb 4.



Paral·lelament, el Servei Català de Trànsit ha informat que des de dimecres a la tarda està tallada en els dos sentits l'N-340a a l'altura de Tarragona per un obstacle a la via i que en aquest punt es fan desviaments senyalitzats.