Mor un caçador de Vandellòs per un tret accidental en una batuda de senglars

El barranc de Remullà, l'indret on es va produir els fets i on hi ha caçadors habitualment.

La víctima, A.J. de 41 anys, pertanyia a la Societat Caçadora Sant Isidre del municipi

26/12/2017 a les 22:07

Un home de 41 anys va morir ahir de forma accidental en una batuda de porcs senglars al terme de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant. La víctima va rebre l’impacte d’un tret en ser confós amb un animal per un dels seus companys de caça.



Els fets van tenir lloc al barranc de Remullà, al terme de Vandellòs, quan un grup de caçadors es preparava per fer una batuda de porcs senglars, cap a dos quarts d’onze del matí, i prenien posicions a la zona per començar la caça. Un d’ells s’hauria separat del grup de tal manera que un dels seus companys li va disparar un tret en confondre l’home amb un animal. Al barranc de Remullà es va desplaçar ràpidament un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques, així com agents de Mossos, Bombers i Agents Rurals. Però, res es va poder fer per l’home, que va morir al mateix indret i la policia científica es va desplaçar al barranc per investigar els fets.



La víctima d’aquest tràgic accident pertanyia a la Societat Caçadora Sant Isidre, una de les dues societats de caçadors que hi ha en aquest municipi. Aquesta, en concret, aplega caçadors de Vandellòs.



El barranc de Remullà és una de les zones habituals de caça d’aquesta entitat de Vandellòs i la víctima és, de fet, una persona coneguda al municipi. L’autorització per caçar porcs senglars a Vandellòs es va iniciar el passat 4 de setembre i s’allargarà fins al darrer cap de setmana de març.