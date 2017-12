L'episodi de vent ha comportat fins ara més d'un miler de trucades al telèfon 112 fins a les 18 h

La incidència més destacada ha estat la mort d'una persona aquest matí a Segur de Calafell

Actualitzada 27/12/2017 a les 20:01

L'episodi de vent que assola aquest dimecres bona part de Catalunya ha comportat fins ara més d'un miler de trucades al telèfon 112, segons ha explicat a l'ACN la cap del servei de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font. Les trucades han arribat des de Barcelona, Tarragona, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental o l'Alt i el Baix Penedès. «Tota la zona del litoral», ha especificat Font, que per bé que ha considerat una «sort» el fet que les escoles no funcionin, ha destacat que al ser Nadal «hi ha molts ornaments» penjats de les façanes que poden ser causa d'incidències. La més greu del dia ha estat la mort d'un veí de Segur de Calafell que ha caigut del balcó d'un tercer pis. A banda d'aquesta, arbres i tendals arrencats, semàfors caiguts, plaques de teulades desplaçades o mobiliari urbà desplaçat han conformat bona part de les incidències.



Font ha considerat que el millor consell en un dia de vent com el d'avui és no sortir de casa si es pot evitar. Però en tant que molta gent no ho pot fer, ha recomanat que s'eviti «passar per zones on hi ha arbres, bastides, mobiliari urbà o pels passeigs marítims». També ha demanat, en cas que es detecti qualsevol element a punt de caure, que es truqui al 112. «Hem d'evitar accions com recollir tendals a punt de caure que sense adonar-nos-en fan que ens estiguem jugant la vida com malauradament ha passat avui a Segur de Calafell», ha lamentat.



La mort del veí de Segur de Calafell ha estat la incidència més destacada d'un episodi que, per la resta, ha causat caigudes d'arbres i murs, ha arrencat tendals i elements mòbils de façanes i de mobiliari urbà, s'ha endut plaques de teulada o ha tombat semàfors i motos aparcades a la via pública. A banda del fet luctuós de Segur de Calafell, no ha calgut lamentar altres danys personals de consideració.



Finalment, pel que fa al fenomen meteorològic, Font ha explicat que la previsió és que cap al vespre disminueixi. «Quedarà només residual a cotes mitges i altes i per tant en aquestes zones tan poblades del litoral que hi estan poc acostumades i són tan vulnerables, anirà desapareixent».