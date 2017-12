Els Patges Reials visiten la Pobla per recollir les cartes dels infants

L’acte es va fer al camp de futbol entre música i personatges animats

Redacció

Actualitzada 26/12/2017 a les 22:15

Arribats d’Orient, els Patges Reials van passar, ahir al migdia, per la Pobla de Mafumet. Ho van fer tot coincidint amb Sant Esteve, al punt de les dotze del migdia. Entre una gran expectació, els tres Patges i els seus acompanyants van arribar a cavall al ritme de la xaranga i envoltats pels personatges animats més coneguts del moment. Els nens i nenes ja feia estona que esperaven amb les seves cartes plenes de desitjos a les mans i, per fi, van poder saludar als ajudants dels Reis d'Orient. A través d’una desfilada, tots es van dirigir cap al camp de futbol, on els Patges van pujar a l’escenari i van seure a les tres grans cadires. Els més petits van començar a fer cua i tots ells van anar saludant al seu Patge preferit, entregant les cartes, explicant tot allò que havien demanat i, també, com s’han portat aquest últim any.



Ahir, la jornada va continuar a la tarda, a les 19.30 h., amb la representació dels Pastorets a la Casa Cultural i a càrrec de La Corriola Teatre. Al preu de tres euros, la recaptació aconseguida amb les entrades serà destinada a la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties infeccioses.



Les activitats es reprenen avui amb el Parc Infantil de Nadal, que se celebra aquests dies als Jardins del Pavelló en horari de deu del matí a dos quarts de dues del migdia i de quatre a vuit de la tarda.