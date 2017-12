Anul·lada l'obertura del Pessebre Vivent de Valls a causa del fort vent

Els visitants amb entrades per avui podran assistir al Pessebre dijous o divendres a la mateixa hora o bé se’ls retornarà l'import a partir del 8 de gener

Redacció

Actualitzada 27/12/2017 a les 13:57

El fort vent d’aquest dimecres 27 de desembre ha impossibilitat realitzar tot el muntatge escènic del Pessebre Vivent de Valls i ha obligat a suspendre l’obertura programada per avui a la tarda. S’espera que el tradicional pessebre vallenc sí que pugui obrir portes demà dijous dia 28 i divendres dia 29, tal i com està programat.



L’organització ha optat per ampliar l’horari dels passis de dijous i divendres, de les 17.30h a les 20h), per tal que tots els qui havien adquirit l’entrada per avui puguin visitar-lo. Els visitants que tenien entrada per avui podran veure el Pessebre el dijous o el divendres a la mateixa hora que tenien reservada sense necessitat de realitzar cap canvi. Les persones que desitgin que se’ls hi aboni l’import de les entrades poden adreçar-se a partir del 8 de gener a les oficines del Centre Cívic.



El Pessebre Vivent de Valls representa, a més de les escenes bíbliques tradicionals, alguns dels passatges de la història de la ciutat, tret diferencial que el converteix en una proposta original i única. El Pessebre Vivent de Valls reuneix a més de 200 persones entre actors, actrius, figurants i col·laboradors i una trentena d’entitats participants.