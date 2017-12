Un home ha mort accidentalment en una batuda de porcs senglars a Vandellòs

Un caçador ha disparat per error pensat que era un animal

Actualitzada 26/12/2017 a les 13:40

Un caçador ha mort aquest matí quan un altre caçador li ha disparat per error. Els fets han tingut lloc al barranc de Remullà, al terme de Vandellòs, quan un grup de caçadors es preparava per fer una batuda de porcs senglars. El tràgic accident ha tingut lloc cap a dos quarts d’onze del matí mentre els caçadors se situaven a la zona per començar la caça i un d’ells s’hauria separat del grup, de tal manera que un dels seus companys l’hauria confós amb un porc senglar i li hauria disparat causant-li la mort. Al lloc dels fets hi és, hores d’ara, la policia científica. També s’han traslladat a la zona l’helicòpter del SEM, els Mossos, Agents rurals i Bombers.