Torredembarra celebra Sant Esteve sobre rodes amb la tradicional bicicletada popular

Els participants han sortit a les 10h de la plaça Mn. Joaquim Boronat, alguns ambientats amb barrets de Pare Noel

Redacció

Actualitzada 26/12/2017 a les 13:30

Torredembarra celebra, aquest 26 de desembre, la tradicional bicicletada popular de Sant Esteve. Els participants han sortit a les 10h de la plaça Mn. Joaquim Boronat, alguns d'ells ambientats amb barrets de Pare Noel. Els ciclistes han pedalat de valent fins arribar a la plaça del Castell, on han gaudit de coca i xocolata per cloure l'esdeveniment.



Amb aquest acte, els veïns del municipi poden gaudir en família d'una proposta lúdica per totes les edats cada 26 de desembre, dia de Sant Esteve.



Més informació