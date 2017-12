Detenen quatre homes per un robatori amb força en una casa del Catllar

Una patrulla de mossos que es trobava en un col·legi electoral pròxim, el dia de les eleccions, va localitzar els lladres quan es disposaven a entrar en un altre immoble

Actualitzada 26/12/2017 a les 13:44

Detinguts quatre individus per cometre un robatori amb força en una casa del Catllar. Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Tarragona van detenir aquest grup de lladres el passat dijous 21 de desembre al matí. Havien forçat un habitatge i intentaven fer el mateix en un altre immoble, quan van ser enxampats per una patrulla de mossos, que es trobava fent vigilància en un col·legi electoral pròxim -ja que era el dia de les eleccions al Parlament. Els lladres havien fet saltar l'alarma d'una casa i la patrulla va rebre avís i s'hi va desplaçar ràpidament. Els detinguts, tots veïns de Badalona, feien servir tornavisos per entrar a les cases.



Segons informen fonts de Mossos, els fets van tenir lloc sobre les onze del matí quan es va rebre l'avís que en una casa del Catllar havia saltat l'alarma. La patrulla que es trobava fent la vigilància en un col·legi electoral amb motiu de les eleccions, va arribar ràpidament al lloc dels fets.



Els agents van localitzar un vehicle amb tres ocupants aturat al davant d'una casa. A la porta de l'immoble, un quart individu trucava al timbre per comprovar si hi havia algú. A partir d'aquí, els agents van identificar-los i van comprovar que les respostes que donaven eren del tot incoherents.



Mentre la patrulla feia les identificacions, altres patrulles van arribar al lloc i es va fer l'escorcoll dels quatre individus. Tres d'ells portaven mitjons a les butxaques per fer servir de guants en els robatoris i no deixar empremtes. A més, els mossos els van trobar diversos tornavisos de grans dimensions i, a un dels lladres li van trobar un anell amagat al pantaló.



Els agents van adreçar-se a la casa on s'havia produït el robatori i van comprovar que la finestra tenia signes de forçament. Les marques coincidien plenament amb els tornavisos que portaven els detinguts, de 20, 27, 34 i 38 anys. Tres són de nacionalitat xilena i un de nacionalitat espanyola.



Dels quatre detinguts, només l'home de 34 anys i nacionalitat espanyola té quatre antecedents policials. Tots ells ja han passat a disposició judicial.