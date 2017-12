Uns vàndals hi han dibuixat esvàstiques i figures fàl·liques, a més d'algunes frases i paraules contra l'alcalde

El feixisme i el masclisme creixen si no se'ls combat!

Al carrer, a classe, a taula, no en deixem passar ni una!

— CUP #CridaxValls (@cupvalls) 26 de desembre de 2017

Diverses portes de l'Ajuntament de Valls han despertat, aquest 26 de desembre, pintades amb diversos dibuixos i paraules. Fruit d'un acte vandàlic, les portes de l'edifici consistorial han aparegut amb dibuixos de diverses esvàstiques, així com també de formes fàl·liques. També s'hi poden llegir paraules i frases atacant al batlle de la ciutat, Albert Batet, com l'escriptura "alcalde gordo" o la paraula "cabrón", entre d'altres.La CUP de Valls ha denunciat els fets a través del seu perfil de Twitter. "El feixisme i el masclisme creixen si no se'ls combat! Al carrer, a classe, a taula, no en deixem passar ni una!", ha piulat el grup municipal tot acompanyant les imatges de les pintades.