Dos ferits lleus en l'incendi d'un pis al barri de Bonavista, a Tarragona

Un ha resultat intoxicat per fum i l'altre ha patit cremades a les mans

Actualitzada 25/12/2017 a les 12:28

Dues persones han resultat ferides en l'incendi d'un pis a Tarragona, segons han informat els Bombers. Els fets han tingut lloc cap a un quart d'onze del matí, quan el cos d'extinció d'incendis ha rebut l'avís que un foc afectava la cuina dels baixos d'un immoble del número 26 del carrer Cinc. Les flames han afectat la campana extractora i els mobles de l'estança. Els dos ferits són una persona que ha resultat intoxicada lleu i una altra que ha sofert cremades lleus a les mans. Ambdues han estat evacuades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Dues dotacions dels Bombers han actuat en aquest incendi.



D'altra banda, a la 01.22 h de la matinada els Bombers han actuat a la partida de les Basses, entre Fontscaldes i Picamoixons, a Valls (Alt Camp), per un incendi que ha cremat un congelador a l'interior del rebost a la planta baixa d'una masia, que ha quedat afectada pel fum. Hi han actuat dues dotacions i cap persona ha resultat ferida.



Unes hores abans, a les 19.51 h, els Bombers eren alertats d'un altre incendi que cremava un contenidor soterrat al carrer Mar de Xina, a Cunit (Baix Penedès). També a Cunit, cap a les 00.31 h, un foc ha cremat una tanca de vegetació i una pila de llenya. Poc després, a les 00.40 h, ha cremat una tanca de xiprers a la mateixa Avinguda Mediterrani, a l'alçada del número 26. I finalment, a les 00.43 h, els Bombers s'han desplaçat al número 32 de la mateixa avinguda per apagar un incendi que ha cremat un pilar de cartrons al costat d'uns contenidors.