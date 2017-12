Una dona de 94 anys resulta ferida menys greu per una explosió de gas propà a Cornudella de Montsant

L'explosió es va produir a la cuina i va afectar l'estructura de la casa

Una dona de 94 anys va resultar ferida menys greu aquest dissabte per una explosió de gas propà a casa seva, a Cornudella de Montsant (Priorat). Segons han informat els Bombers, que hi van destinar cinc dotacions, els fets van passar poc abans de dos quarts de nou del vespre d'aquest dissabte, a la cuina de l'habitatge, una casa de planta baixa i dos pisos, situada al carrer de la Miranda, número 11. La dona va patir cremades superficials i contusions i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques la va traslladar a l'hospital Sant Joan de Reus. Com a conseqüència de l'explosió va quedar afectada l'estructura de la casa, per la qual cosa aquest diumenge un arquitecte l'ha de revisar.