Ingressa a presó un home per tretze robatoris amb força a establiments de Salou

El detingut utilitzava tapes de clavegueram o pedres per trencar els aparadors de les botigues i cometre els robatoris

Nil Morato

Actualitzada 26/12/2017 a les 23:51

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dilluns un home de 24 anys veí de Salou com a presumpte autor de tretze robatoris amb força a establiments del mateix municipi. La investigació va començar el passat 6 de novembre quan l’autor va trencar, amb una pedra de grans dimensions, l’aparador d’una botiga per sostreure la caixa enregistradora i diverses ampolles de licor. Les posteriors setmanes es van produir una sèrie de robatoris amb el mateix modus operandi. El detingut va cometre els tretze robatoris entre el 6 de novembre i el 16 de desembre, tots a la zona centre de Salou. En aquest mateix període de temps, el detingut va ser detingut en dues ocasions mentre intentava robar.



El passat dimarts, els Mossos van entrar al domicili del detingut per realitzar un escorcoll en el qual van recuperar gènere d’alguna de les botigues on havia delinquit. L’arrestat acumula quatre antecedents policials dels quals tres són per detencions en els darrers dos mesos. El Jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona ha decretat el seu ingrés a presó.