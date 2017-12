El foc s’ha originat a una terrassa i ha acabat cremant un aparell d’aire condicionat

Nil Morato

Actualitzada 23/12/2017 a les 16:35

Aquest matí s’ha originat un incendi en un pis de Calafell. Concretament, ha començat a cremar l’habitatge per la terrassa del primer pis del bloc número 21 del carrer David de Mas. Segons han informat els bombers, encara no coneixen quin ha estat l’origen del foc però aquest ha afectat un aparell d’aire condicionat ubicat en aquesta terrassa. No hi ha hagut cap ferit, però tots els veïns han evacuat l’edifici per seguretat. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat quatre dotacions de bombers.