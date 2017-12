Quatre dotacions de bombers han apagat l’incendi

Redacció

Actualitzada 23/12/2017 a les 16:52

Aquest migdia quatre dotacions de bombers han extingit un incendi en un bloc de pisos deshabitat de Constantí. La causa del foc ha estat un matalàs que s’ha incendiat. Quan els bombers han arribat al pis, no han trobat cap persona dins i, per tant, no hi ha hagut cap ferit. L’incendi ha tingut lloc al número 58 del carrer Prat de la Riba.