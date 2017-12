Un informe pericial judicial conclou que el polèmic xalet de Vilallonga incompleix el POUM

Veïns del passatge de la Font van denunciar l’exalcalde, Ignasi Valera, per un presumpte delicte urbanístic per l’atorgament de la llicència d’obres

22/12/2017

L’informe pericial encarregat pel jutjat número 3 de Valls sobre la construcció del polèmic xalet al passatge de la Font de l’Astor de Vilallonga del Camp conclou que «tant el projecte bàsic i executiu com l’obra construïda incompleixen de manera concreta i directa el POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal) de Vilallonga del Camp».



L’informe pericial s’hi ha inclòs en les diligències prèvies que du a terme el jutjat per la denúncia que un grup de veïns del passatge de la Font van interposar contra l’exalcalde, Ignasi Valera, un presumpte delicte de tràfic d’influències, falsedat en document públic, prevaricació administrativa, així com usurpació de funcions públiques i intrusisme per l’atorgament de la llicència d’obres per l’habitatge en qüestió.



L’habitatge –que ja està construït i on, de fet, ja hi estan residint– no s’hauria aixecat respectant els paràmetres d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, sinó que serien propis als d’una construcció aïllada sense mitgeres en els límits laterals de la seva volumetria, segons recull l’informe pericial i, de fet, tal com van denunciar els mateixos veïns.



«Els paràmetres són propis als d’una construcció aïllada sense mitgeres en els límits laterals de la seva volumetria», conclou. Segons el mateix informe pericial, s’incompleixen també «abastament» les condicions d’alineació de la façana –la que s’orienta a l’oest– que recull el POUM del municipi per aquesta zona on, de fet, hi ha construïdes cases aparellades.



Els suposats incompliments en l’obra denunciada pels veïns va més enllà, segons aquesta pericial judicial, i abasta també els paràmetres i directrius d’ocupació als que obliga el POUM, així com els estètics. L’habitatge construït hauria de tenir una façana plana i amb una volumetria compacta, segons la normativa urbanística de la zona.



L’informe, però, conclou que aquest aspecte també s’ha incomplert en haver construït «tribunes, terrasses entrades...». Per tot plegat, la pericial reconeix que la forma com s’ha construït la casa no és un cas especialment greu i que, en qualsevol cas, seria presumptament legalitzable, si es prenen mesures de restauració del compliment normatiu. Això podria suposar l’obligació, per part dels propietaris, de derruir les parts de la casa que no segueixen els paràmetres establerts al POUM i, per altra banda, afegir construcció, allà on calgui. El passat mes de maig, l’exalcalde, Ignasi Valera, va declarar davant del jutjat número 3, per l’atorgament de la llicència d’aquest habitatge. A banda de Valera, els veïns van denunciar també el tècnic redactor del projecte, l’aparelladora de l’obra –que és la dona del batlle– i el promotor del projecte, un membre de les llistes electorals d’Ignasi Valera.