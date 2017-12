La Torre Vella de Salou acull la mostra de diorames del pessebrista Esteve Coll

L’exposició s'inaugura avui divendres a les 19 hores, i romandrà oberta fins al proper 13 de gener

La Torre Vella de Salou ha programat una mostra, com ja és tradicional, relacionada amb el Nadal. Enguany, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Salou ha volgut produir un pessebre format per diversos diorames que representen les tradicionals escenes.



L’autor de la mostra de diorames és Esteve Coll, un dels pessebristes catalans reconegut per la Generalitat com a Mestre Artesà. Coll presenta una mostra de 7 diorames realitzats al llarg de 20 anys de la seva vida, com, per exemple, la Visitació a Santa Isabel (2005) o la tradicional Adoració dels Reis (2004).



El pessebrista arriba aquest Nadal amb la seva acurada tècnica a La Torre Vella de Salou, on s'inaugura l'exposició avui divendres a les 19 hores, i romandrà oberta fins el 13 de gener. L'horari obert al públic serà de 18 a 20 hores de dilluns a dissabte, i els diumenges i festius estarà tancat.