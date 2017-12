Òscar Peris: «Hem guanyat i la República catalana és nostra»

ERC aconsegueix cinc diputats i els millors resultats de la història a la demarcació amb més de 100.000 vots, però amb alegria continguda

«Hem guanyat i la República catalana és nostra». Aquestes van ser les paraules del cap de llista d’ERC a la demarcació de Tarragona, Òscar Peris, després de conèixer els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya. Tot i aconseguir els millors resultats a la demarcació i un total de 5 diputats, objectiu que s’havien marcat els republicans, l’alegria al Tinglado 1 del Serrallo va ser continguda. ERC no va aconseguir superar a Cs, llista més votada a Tarragona. Les ampolles de cava van encetar-se, però la celebració no es va allargar. Amb tot, Peris va enviar una consigna molt clara als seus votants: «Quedem-nos amb una cosa. La República la començarem a fer a partir de demà –avui pel lector–».



El Tinglado 1 del Serrallo, espai on els republicans van seguir l’escrutini més lent dels darrers 14 anys, va començar a omplir-se a partir de les deu de la nit. Fins aleshores, només els candidats i altres membres del partit van acostar-se per seguir el recompte de vots. Les actualitzacions es van anar rebent amb certa preocupació per l’avenç de la formació taronja, però finalment, i tot i no aconseguir superar-los a la demarcació de Tarragona, la notícia d’una majoria independentista en nombre d’escons va transformar les cares llargues en somriures.



A partir de les deu de la nit, desenes de militants i simpatitzants van començar a arribar al Tinglado. L’expectació era màxima, i cada actualització de l’escrutini es mirava amb lupa. Finalment, i amb més d’un 95 per cent del recompte realitzat, Marta Rovira va aparèixer a la pantalla gegant instal·lada pel partit. El discurs de la segona dels republicans, que anava en la llista per darrere d’Oriol Junqueras, va ser eufòric. I aquesta eufòria la va transmetre també als membres d’ERC de la demarcació. «Llibertat, llibertat!», van clamar el més d’un centenar de persones que van arribar a aplegar-se al Tinglado, quan Rovira va fer referència a l’empresonament de Junqueras i la resta de companys.



Tot seguit va arribar el torn d’Òscar Peris, que va pujar a l’escenari acompanyat de la resta de candidats tarragonins. L’exdelegat del govern de la Generalitat cessat per l’article 155, va voler esvair els dubtes i va contagiar d’optimisme als militants. «Les forces independentistes han guanyat a la demarcació en vots i escons», va expressar Peris després de donar les gràcies als 2.728 apoderats d’ERC. El vallenc va felicitar als «companys» de Junts per Catalunya i també a Cs, perquè «abans que independentistes som demòcrates», i va lamentar la pèrdua de l’escó per part de les CUP. A més, va estendre la mà a la diputada dels comuns a Tarragona, Yolanda López, per possibles pactes de futur.



Peris va recalcar que «hem fet els millors resultats en el pitjor dels contextos», i va dir que a partir d’ara, els cinc diputats de la demarcació, «ens posem a disposició de tots vosaltres». Per últim, Peris va tenir paraules per Albert Abelló, el portaveu del Partit Demòcrata a la ciutat que va morir sobtadament aquest dimecres. «A ell també li hauria agradat gaudir d’aquest dia», va expressar Peris. Després, va pronunciar un «visca la República», respost eufòricament per tots els assistents.