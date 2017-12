Més de 16.300 llars i negocis al municipi ja estan connectats amb fibra òptica

Orange inverteix 4,5 milions d'euros a desplegar fibra òptica i 4G a Salou, segons informa la companyia telefònica.



Els projectes de fibra òptica, 4G mòbil i FTTH de telefonia fixa sumen un total de 4,5 milions d'euros, a raó de 2,7 per a la xarxa òptica i 1,8 per a serveis mòbils 4G a Salou.



A Salou, més de 16.300 llars i negocis ja estan connectats amb fibra òptica, fet que suposa al voltant del 50% dels habitatges principals del municipi.



També la companyia ha mostrat la seva disposició a continuar el desenvolupament d'aquesta xarxa de fibra òptica a noves zones dins del municipi el 2018, encara que precisen permisos d'instal·lació per part de les comunitats de propietaris i administradors de finques, per la qual cosa els tècnics prosseguiran amb les visites als veïns.



El regidor del consistori salouenc, Jesús Barragán, ha demanat a l'empresa l'ampliació de l'extensió de la fibra a Cap Salou, Covamar i la resta d'urbanitzacions a fi de poder donar cobertura a la majoria de veïns.



També el regidor ha brindat total col·laboració per a la pròxima posada en marxa de les xarxes complementàries, small cells, al passeig marítim, de cara a l'augment de demanda pel turisme i per preparar la xarxa per a la pròxima generació mòbil.



Salou s'emmarca en el projecte més ampli de desplegament de xarxes de nova generació, amb l'objectiu d'assortir amb fibra òptica 16 milions d'unitats immobiliàries a Espanya el 2020 i completar el desplegament 4G.