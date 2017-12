Les obres del cementiri municipal d'Altafulla finalitzaran la segona quinzena de gener

Es tracta d’un projecte d’ampliació i reforma de nínxols, i de renovació de la coberta, ja que fins ara patia problemes d’estanqueïtat i filtracions d’aigua

22/12/2017

L’Ajuntament d’Altafulla està treballant aquestes darreres setmanes en el projecte de reforma del cementiri municipal. Es tracta d’uns treballs per adaptar, per una banda, els nínxols que encara estan buits per donar compliment a la normativa vigent en matèria de sanitat mortuòria, i per una altra banda, ampliar el número de nínxols per poder cobrir les necessitats del municipi en un futur.



Dels 54 nínxols que disposa el cementiri, 33 estan buits, i que cal reformar-los. La reforma d’aquests nínxols es produeix per donar compliment a la normativa vigent. S’han enderrocat i s’han construït complint amb les noves dimensions, que han passat d’una amplada de 75 cm lliures a una amplada de 90. La zona dels nous nínxols i els reformats estarà formada per 22 nínxols dobles, de tres alçades. En total, hi haurà 66 nínxols.



A banda de la reforma dels nínxols, el projecte també contempla la renovació de la totalitat de les cobertes del cementiri municipal, ja que patien problemes d’estanqueïtat i filtracions d’aigua que perjudicaven els nínxols. Els treballs consistiran en la impermeabilització de les cobertes, i amb el condicionament d’un conjunt de pendents per drenar les aigües pluvials.



El pressupost total per aquest projecte és de 46.879,34 euros, i les obres van a càrrec de l’empresa Promocions Ermon 05 SL. Segons el consistori altafullenc, el termini d’execució de les obres serà de tres mesos, i preveuen que finalitzin la segona quinzena de gener de l’any vinent.