Un poble que reviu cada Nadal

El Pessebre dels Estels a la Masia de Castelló arriba enguany a la vintena edició

Cristina Serret

Actualitzada 20/12/2017 a les 20:50

El Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló celebra, aquest Nadal, el seu 20è aniversari. Organitzat per l’Associació Masia Castelló amb el patrocini de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aquest muntatge recrea una cinquantena d’escenes al poble abandonat de Castelló.



Amb la participació de prop de tres-centes persones, entre actors i col·laboradors de suport, el Pessebre dels Estels és un dels muntatges nadalencs per excel·lència de la demarcació.



La seva història es remunta dues dècades enrere, quan una colla d’amics va pensar que seria interessant arreglar les velles cases del poble per muntar-hi un pessebre vivent. Així germinava la idea i també l’Associació Masia de Castelló, que va engegar un projecte de recuperació del patrimoni arquitectònic, històric, cultural i natural del poble abandonat de Castelló i els seus voltants. Amb el treball voluntari i decidit dels membres de l’entitat, el poble, que havia quedat abandonat als anys cinquanta, va ser recuperat, gràcies també a la donació d’onze cases per part dels seus propietaris.



El pessebre vivent de la Masia de Castelló es pot recórrer lliurement, seguint el plànol que s’entrega a l’entrada, i durant el trajecte el públic s’hi va trobant escenes que recreen oficis antics, així com alguns passatges bíblics del Nadal. Els actors interactuen amb el públic, interpel·lant-lo i responent a totes les qüestions que els plantegen. També hi ha animals de granja, i al final els assistents poden comprar alguns dels productes que s’elaboren a les escenes.



La mitjana de visitants diaris és d’uns 1.200, depenent també del temps que faci. «El més important és que no faci vent ni hi hagi precipitacions, i enguany no se’n preveu», apunta Remi Margalef, de l’Associació. Margalef va començar a participar en el pessebre amb 7 anys, i ara que en té 27 hi segueix vinculat. Aquest és un dels trets distintius del muntatge, el fet que ha aconseguit la implicació dels veïns, que amb els anys se l’han anat fent seu. «Hi ha grups d’amics que no es veuen en tot l’any però per Nadal es troben per fer una escena. O persones que van començar a venir amb 60 o 70 anys i que ara ja no hi són o són massa grans per pujar», explica Margalef.



Aquest any el Pessebre estarà obert quatre dies, un més que els anys anteriors. Es podrà visitar els dies 23, 26 i 30 de desembre de 2017 i 6 de gener de 2018. L’horari de visita serà de les 18 a les 20.30h. Les entrades es poden comprar online a www.masiacastello.cat o a Castelló mateix, i tenen un preu de 4 euros, per als nens d’entre 4 i 9 anys i de 7 euros per a la resta de públic. Per als menors de 4 anys l’accés és gratuït. El preu de inclou un petit berenar i caldo calent. Com a novetats d’enguany, s’ha canviat l’emplaçament del naixement, per posar-lo en un lloc més cèntric i espaiós, s’han potenciat les escenes amb animals i hi haurà un mestre terrissaire al mercat.