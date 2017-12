Cambrils licita l'organització del Festival Internacional de Música

L’esdeveniment es va veure esquitxat, en la passada edició, per la detenció del llavors promotor per una estafa milionària

Actualitzada 20/12/2017 a les 21:02

L’Ajuntament de Cambrils ha iniciat els passos per contractar el futur promotor que s’encarregarà de produir, realitzar i organitzar el Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) cara les tres properes edicions, 2018, 2019 i 2020. En aquest sentit, el consistori ha tret a licitació el contracte privat per realitzar aquest esdeveniment que, des de fa 43 edicions, reuneix, cada estiu, artistes del panorama català, estatal i internacional.



El procediment s’ha obert després que, en la darrera edició, el festival quedés a la corda fluixa per la detenció, a principis del passat mes de juny, del fins llavors promotor d’aquest esdeveniment, Antoni Mas, com a presumpte autor d’una estafa piramidal de més de 200 milions d’euros. Després de dies d’incertesa, l’Ajuntament de Cambrils va aconseguir salvar el festival a través de Concert Estudio, promotor dels festivals Mil·leni i Jardins Pedralbes.



Un cop superat aquest impàs, el consistori torna a treballar per fer realitat la 44a edició del FIMC, un dels festivals més antics de Catalunya. Com en les anteriors edicions, el plec de clàusules estableix que és l’empresa adjudicatària qui assumeix els riscos econòmics «amb tota la responsabilitat d’organització dels esdeveniments programats i adjudicats» i sense «cap cost ni responsabilitat per a l’Ajuntament». Així, l’empresa promotora es farà càrrec d’aspectes com la producció i execució de la totalitat de gestió, producció, realització i organització dels espectacles i concerts, de la contractació dels artistes i el pagament de les seves despeses, els pagaments dels drets d’autor, donar compte del preu de les entrades i accions promocionals, així com habilitar els espais cedits, entre d’altres.



L’Ajuntament, per la seva banda, cedirà, sense cap cost, l’espai del Parc del Pinaret per a la celebració de tots els espectacles i concerts del Festival Internacional de Música, posarà a disposició del promotor el material per fer el tancament de l’espai, gestionarà la sol·licitud dels permisos administratius, instal·larà contenidors d’escombraries, així com confeccionar el Pla d’Autoprotecció fins a una capacitat màxima de 5.000 persones. A més, l’Ajuntament de Cambrils estableix en el mateix plec de clàusules que l’esdeveniment es realitzarà al Parc del Pinaret entre unes dates aproximades: les dues últimes setmanes de juliol i les dues primeres setmanes d’agost amb concentració d’espectacles de dijous a diumenge, sempre que sigui possible.