Tarragona fa 205 anys que espera que li toqui la Grossa de Nadal

Actualitzada 20/12/2017 a les 20:47

Un any més, i ja en són 205, Tarragona busca ser agraciada amb la Grossa de Nadal en el sorteig de demà, divendres. El primer premi mai ha tocat a les comarques tarragonines, mala sort quecomparteixen amb les províncies d'Àvila i Zamora, i la ciutat autònoma de Melilla. Per al sorteig del 2017, la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat ha enviat als punts de venda tarragonins 179.555 bitllets (2.208.860 a Catalunya), amb una consignació per valor de 36 i 442 milions d'euros, respectivament, mentre que, en el conjunt de l'Estat, s'han posat a la venda 17 milions de bitllets per un valor de 3.400 milions d'euros.Tot i que el primer premi sempre ha esquivat les comarques de Tarragona, en el sorteig de l'any passat la sort va fer parada, ja que van ser agraciades amb part de diversos premis. El més repartit va ser un segon premi, corresponent al número 04.536, del qual es va vendre una sèrie sencera a Salou, 4 dècims a Calafell i un dècim a Falset, Vinyols i els Arcs i Deltebre. També va tocar un quart premi, molt repartit, el 59.444, a Batea, on es va vendre un dècim. A més, es va vendre un dels vuit cinquens premis, el 60.272, que va tocar al Catllar, també amb un únic dècim.Pere Sans, responsable de l'administració número 1 de la ciutat de Tarragona, qui ven loteria des de fa 41 anys i forma part de la tercera generació de la família que s'hi dedica –va iniciar el negoci una àvia seva–, confia que les vendes siguin similars a les de l'any passat, tot i que enguany han seguit un camí en forma de serra. «De juliol a setembre les vendes van ser fantàstiques, a l'octubre i el novembre, desastroses, aquest desembre s'han recuperat i sempre hi ha gent que s'espera fins a l'últim dia», va dir.Sans, que regenta l'administració junt amb la seva esposa, María Antonia, va comentar que la situació política a Catalunya ha deixat algun rastre. «Nosaltres estem en un lloc de pas –la Rambla Nova– i hem notat un descens en les vendes per part de gent de fora, sobretot en el pont del 12 d'octubre». «Les persones d'altres zones que veien la televisió pensaven que aquí passaven coses molt grosses, fins al punt que familiars de la meva dona, que és d'El Escorial (Madrid), ens oferien anar a casa seva, i nosaltres els dèiem que a Tarragona tot era normal». «Segons el telediari que veu cadascú, les coses canvien» va afegir.Per altra banda, Sans va comentar que «hi ha gent que ha volgut fer boicot, però aquest ha estat descafeïnat». Hi ha hagut «empreses i entitats que no han comprat per fer participacions, com feien altres anys, però sí ho han fet a títol particular». «No vull dir que alguns no hagin fet boicot, però el cert és que l'hem notat poc», va subratllar. «Com he comentat, ho hem notat més per menys afluència de turistes, i amb una altra situació segurament hauria hagut un increment de vendes», va resaltar.