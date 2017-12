Set mesos de feina per a un sol pessebre

L’Associació de Veïns Antic Colomí de Vila-seca ha presentat el seu pessebre monumental

Després de més de set mesos de treball, l’Associació de Veïns Nou Colomí de Vila-seca ha inaugurat el seu primer pessebre monumental. La denominació del muntatge fa referència a les seves dimensions, 30 metres quadrats, així com a la quantitat d’hores dedicades a fer-lo possible.



El projecte és fruit de la iniciativa de dos socis, que van demanar al president d’aprofitar l’espai de l’antiga seu de l’Associació per muntar el pessebre més gran fet fins ara. El resultat és un poble habitat a l’esguard del castell romà i amb el portal en primer pla.

Tot el que conté el pessebre, excepte les figures, ha estat elaborat de manera artesanal pels seus artífexs, des de les cases fins als aliments que omplen els plats a les taules. El muntatge reprodueix una escena del dia a dia, amb els seus artesans cistellers o teixidors i els oficis de l’època, des de l’escorxador fins al forner. A la zona de la plaça, on s’hi ha recreat un petit mercadet, no hi falta el recaptador d’impostos, i un camp de cereals, un racó amb oliveres i un bocí de vinya ens recorda la tríada agrícola de l’alimentació que més endavant seria emblema de la dieta mediterrània.



No hi falten tampoc els elements tradicionals, com les rentadores que netegen la roba a la vora del riu o els pastors que escolten l’àngel que els porta la bona nova.



Tot el que es veu al pessebre està fet amb materials naturals o reciclats, com cartró, sorra o branques, i elements com les cistelles de vímet s’han fet un a un –n’hi ha prop d’un centenar. L’interior de les cases també està elaborat al detall, i la il·luminació del muntatge permet contemplar què s’hi fa a dins.



El pessebre es va inaugurar oficialment el passat 14 de desembre, amb motiu de la visita de l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i de diversos membres del consistori, per felicitar el Nadal als veïns. Des de llavors l’han visitat un bon nombre de persones, inclosos els escolars del poble. «Quan vénen els nens els expliquem com s’ha fet el pessebre, i moltes vegades els deixem que el toquin, perquè comprovin que tot el que veuen està fet amb paper, cartró i altres materials», explica Basilio Hervás, president de l’Associació, qui apunta també que el primer que busquen els alumnes de les escoles és el caganer, i per aquest motiu, la figureta va canviant de lloc: «d’aquesta manera no s’ho diuen els uns als altres, i sempre l’han de buscar».



El pessebre es pot visitar al local, situat al carrer Sir Esteve Morell Scott de Vila-seca (antic CAP), de dilluns a dissabte, de 10 a 13h i de 16 a 18h, i els diumenges només al matí, fins al 5 de gener. De cara a l’any que ve, ha manifestat Hervás, s’està pensant a organitzar una mena d’exposició col·lectiva amb altres associacions de veïns de Vila-seca, de manera que cadascú elabori el seu pessebre monumental i es pugui constituir una mena de ruta pessebrista.