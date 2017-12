Salou garanteix l'ús de la futura Ciutat Esportiva als clubs de la ciutat

Tot i que la fòrmula de gestió podria ser privada, els equips locals podran utilitzar els equipaments

Actualitzada 20/12/2017 a les 19:48

Els equipaments de la futura Ciutat Esportiva que es construirà en el sector 04 Emprius Nord podran ser utilitzats pels equips dels clubs locals de Salou. Així ho assegurava ahir l’alcalde de la capital de la Costa Daurada, Pere Granados, qui, d’altra banda, explicava que encara no està definit el model de gestió per la superfície de 10 hectàrees que acolliran zones verdes i uns equipaments amb capacitat per desenvolupar tot tipus d’activitats esportives, recreatives o de competició. En qualsevol cas, la Ciutat Esportiva serà un valor afegit més atraure turisme esportiu i un argument més per «allargar la temporada turística», segons el batlle.



La nova superfície dedicada a l’esport és només una de les quatre que es construiran en l’àrea de creixement del municipi. El Pla inclou quatre zones diferenciades: residencial, hoteler, comercial, terciari i de serveis.

La zona hotelera contempla un màxim de quatre ressorts de gran qualitat que ampliaran la oferta turística de la ciutat. «Tenim una excel·lent oferta hotelera. S’estan fent inversions per renovar els hotels construïts entre la dècada dels 60 i els 70, però ens falta el model d’establiments de ressort», apuntava Granados. Afirma que diversos operadors han mostrat ja el seu interès per aquesta nova zona de desenvolupament urbanístic.



La tercera zona prevista al pla parcial Emprius Nord és la que allotjarà un àmbit de 17.000 metres de sostre comercial i un parc d’oficines amb 5.000 metres. «Hi haurà un bussiness center, amb oficines, un tipus d’indústria lleugera o d’aparador i centre comercial», detallava Granados. L’alcalde de la capital de la Costa Daurada creu que, tot plegat, podria suposar la creació d’un miler de llocs de treball directe.

A més, però, en aquest sector també es preveu crear fins a 145 nous habitatges.



La urbanització d’aquest nou sector també significarà la millora de la viabilitat del municipi donat que es crea un nou vial urbà que enllaçaria amb l’autopista AP-7. Aquests treballs podrien apropar-se als 16 milions d’euros.



Es preveu que a finals del 2018 es podria aprovar definitivament, i a partir de la tardor del 2019 es podria desenvolupar la reparcel·lació i la seva posterior urbanització.