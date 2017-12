La policia local de Cambrils decomissa 84 plantes de marihuana del garatge d'una casa unifamiliar

Els responsables de la plantació 'indoor' han estat denunciats però no detinguts perquè van col·laborar i tenen domicili conegut

Actualitzada 20/12/2017 a les 15:01

La policia local de Cambrils ha desmantellat una plantació de marihuana 'indoor' que es trobava al garatge d'un habitatge unifamiliar del barri de la Llosa. S'han decomissat un total de 84 plantes, un quilo de brots en sec, fertilitzant, equipament elèctric i de regadiu complet, així com una bàscula de precisió i una carabina de 4,5 mm. Els agents de vigilància de la zona del barri del Llosa van detectar el passat dilluns la possible existència de la plantació. Dimarts, les patrulles policials es van personar a la casa i el matrimoni que hi van trobar va col·laborar i els va permetre l'accés a l'interior. Per aquest motiu, i pel fet també de tenir domicili conegut, la policia local ha denunciat les dues persones per un delicte contra la salut pública però, precisa, no les ha acabat detenint.