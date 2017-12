Els paisatges del Camp de Tarragona emocionen el Japó de la mà de Jordi Isern

El pintor alcoverenc va exposar, del 8 al 13 de desembre, més d’una quarantena d’obres a la ciutat de Mibu

Actualitzada 19/12/2017 a les 20:59

El Camp de Tarragona ha viatjat, aquest mes de desembre, fins al Japó, i ho ha fet a través dels quadres que l’alcoverenc Jordi Isern ha pintat dels seus paisatges. Concretament, més d’una quarantena d’obres van ser traslladades, del 8 al 12 de desembre, fins a Mibu, a la prefectura de Tochigui, ciutat on els quadres van romandre en una exposició individual durant cinc dies.



«Aquests viatges són molt intensos. Són gent molt curiosa i volen saber moltes coses personals abans de comprar qualsevol obra», explica Isern, que ja es coneix bé el país nipó. I és que, la mostra d’aquest mes de desembre era la sisena visita que l’alcoverenc feia al Japó per exposar-hi. La primera va ser l’any 2013 a Saku, on el realisme de l’obra de l’artista va deixar tan sorprès el país que, almenys un cop l’any, la seva obra és reclamada. «Els japonesos tenen una gran sensibilitat per l’art. En el meu cas, he vist, en més d’una ocasió, com la gent s’emociona mirant els quadres i comença a plorar», narra Isern. A més, destaca que, per visitar una exposició, «no estan 3 minuts, com pot passar aquí, sinó que, almenys, es prenen mitja hora». Posteriorment, pregunten a l’artista tots els seus dubtes. «Molts volen saber perquè he pintat precisament aquella imatge, quines vivències estan relacionades i, una cosa curiosa, tenen molta obsessió en saber, exactament, d’on provens i, aquell paisatge, on està situat», afegeix l’alcoverenc que, explica, que durant la mostra disposava d’un mapa detallat d’Espanya i, d’aquesta manera, els assenyalava el punt exacte del mapa del paisatge pintat. Ara, part dels beneficis obtinguts amb la venda dels quadres es destinarà a un geriàtric, ja que al Japó, l’art sempre té un caire benèfic.



En aquesta ocasió, a més de l’exposició, Isern també va visitar dues escoles d’art de la ciutat, on va poder ensenyar les seves obres als alumnes i, aquests, li van poder fer preguntes. «També em van demanar que els donés la meva opinió sobre els seus treballs i, així, poder-los aconsellar. Va ser una experiència molt agraïda», assegura el pintor.

Amb aquest viatge conclòs, Jordi Isern ja té en ment el següent, que es produirà el proper mes d’abril i també al país nipó, tot i que encara no s’ha concretat la ciutat.



Més de 25 anys pintant

Jordi Isern, nascut a Barcelona l’any 1969, resideix actualment a Alcover, d’on era el seu pare. Contràriament al que s’espera d’un pintor professional, Isern no va descobrir la seva vocació fins als 20 anys. En aquell moment, treballava a la impremta familiar, però necessitava alguna activitat per ocupar el temps lliure i, passejant pel passeig de Gràcia, va veure una galeria on hi havia quadres realistes. «Jo també ho volia fer», diu Isern, i des de llavors, aquest ha estat el seu objectiu.