La Cursa de Sant Silvestre de l'Hospitalet de l'Infant se solidaritza amb els malalts de càncer

La competició, prevista per al 24 de desembre, serà en benefici de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre

Actualitzada 19/12/2017 a les 11:58

La VI Cursa de Sant Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per l’Àrea d’Esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet, tindrà lloc el 24 desembre, a partir de les 11h. Enguany la inscripció costa 1 euro per participant, ja que la cursa es realitzarà en benefici dela Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. L’entitat destinarà la recaptació a la millora del malalt oncològic i a realitzar activitats de prevenció del càncer.En aquesta competició hi poden participar totes les categories. El recorregut serà de 4.000 m i tindrà el seu punt de sortida i d’arribada a la Plaça Berenguer d’Entença. Els cinc primers classificats obtindran trofeus, així com també per al primer atleta local, tant de la categoria femenina com masculina. A més, tots els participants rebran un obsequi. El lliurament dels guardons és previst a les 12 hores.Els que vulguin prendre part en aquesta cursa solidària poden apuntar-s’hi a través del web www.tretzesports.org o el mateix dia de la prova a la Plaça Berenguer d’Entença.