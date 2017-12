L'Espluga recorda els 50 anys del Pessebre Vivent a la Cova

El municipi commemorarà el 30 de desembre el cinquantè aniversari de la primera representació

Actualitzada 18/12/2017 a les 20:55

L’Espluga de Francolí commemorarà aquest Nadal els 50 anys de la primera representació del Pessebre Vivent a la Cova de la Font Major, un esdeveniment que va atraure durant anys més de 5.000 visitants anuals i que va donar a conèixer els atractius turístics de la població. Els actes es faran el 30 de desembre a la mateixa cavitat que l’any 1967 va començar acollir, fins el 1977, aquest Pessebre Vivent, que va obrir les portes a la futura museïtzació de la que és la setena cova més llarga del món formada en conglomerat.



A les cinc de la tarda, el coordinador del Pessebre Vivent de la Cova, Fernando Martí, i el coordinador del Pessebre Vivent al nucli antic, Xavier Lozano, plantaran dues alzines al Parc del Freginal, que és l’espai verd que separa l’antiga Espluga Sobirana, on ara es representa el Pessebre, de la Cova de la Font Major, on es representava fa 50 anys. A continuació, es farà una foto de grup de tots els figurants de l’antic Pessebre que hi hagin assistit i els que ho vulguin podran fer una visita turística guiada a les Coves de l’Espluga (amb reserva prèvia a l’Oficina de Turisme).



Serà a les 18.30 hores que hi haurà l’acte commemoratiu a la Cova de la Font Major amb parlaments i un col·loqui amb Fernando Martí i altres col·laboradors.