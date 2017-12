El tram de l'avinguda Carles Buigas serà zona de vianants definitivament

L’Ajuntament estudia la possibilitat de restringir el trànsit de forma parcial a més carrers i la creació de pàrquings dissuasius

Actualitzada 19/12/2017 a les 08:59

El tram de l’avinguda Carles Buigas que es va convertir en una zona de vianants a principis d’aquest estiu no tornarà a obrir-se al trànsit. El que havia de ser una prova pilot durant els mesos estivals ha estat tot un èxit, segons l’alcalde de Salou, Pere Granados, qui assegura que la mesura ha suposat una millora en la qualitat de vida pels residents i turistes que hi viuen o passen l’estiu, però també pels establiments comercials de la zona.



El pròxim mes de gener es durà a terme una reunió de participació ciutadana en la qual es recollirà l’opinió de diferents sectors per decidir de quina manera s’executarà aquesta zona de vianants de forma permanent. Per delimitar la zona, durant el mes de juny es van pintar grans cercles grocs al paviment i es van instal·lar bidons. Aquesta estètica se suavitzarà.



«El que hem de tenir en compte l’aspecte funcional. En ciutats europees, però també en grans metròpolis com Nova York, es fan zones de vianants ràpides i que es puguin revertir en moments puntuals. Hores d’ara, l’estètica no variarà gaire, perquè hi ha un projecte més general de renovar la zona turística», explicava l’alcalde de Salou, Pere Granados. De fet, l’Ajuntament estudiarà la possibilitat de convertir altres espais o carrers dels municipis en zones de vianants en hores concretes.

«Si volem guanyar qualitat de vida, hem de reduir l’espai de trànsit rodat per hores. El que volem és alleugerir l’interior del municipi de vehicles. Si tens una ciutat de qualitat, tens un destí de qualitat», destaca el batlle. Amb aquest mateix objectiu, el departament d’Urbanisme està analitzant també la creació de pàrquings dissuasius als accessos del municipi, tal com ja han fet altres ciutats. Es tracta, com en el cas de Tarragona –on ja s’han posat en marxa– de grans zones d’aparcament a un preu assequible a les entrades a la ciutat, però a una distància que permet accedir a peu als centres més concorreguts. Tot plegat dependrà de les recomanacions del pla de mobilitat urbana de la ciutat.

Pel que fa a les queixes que el tall de trànsit d’un tram de l’avinguda Carles Buigas ha suscitat entre alguns dels residents del carrer Murillo –per on es desvien part dels vehicles que baixen pel tram encara obert de la via– l’alcalde recorda que «els canvis sempre generen alguns problemes», però que el balanç d’aquesta prova pilot és satisfactori.



Senyalització efímera

El projecte per convertir en zona de vianants el tram de l’avinguda Carles Buigas –entre el carrer Murillo i el carrer Saragossa– va començar el mes de maig passat quan l’Ajuntament va enviar una circular informativa sobre els canvis als veïns i empresaris afectats pels treballs que començarien aviat. En total, es tallava al trànsit una superfície de mig quilòmetre d’aquest carrer que presenta una alta densitat de comerços i establiments de restauració. L’avinguda Carles Buigas és, de fet, una de les principals artèries de la zona turística i l’entrada a la zona d’oci de la capital de la Costa Daurada.



Per uniformar el paviment i senyalitzar l’espai en què es dóna prioritat als vianants es van pintar grans cercles grocs a terra i es va delimitar amb bidons grocs. Es va instal·lar també un fil d’enllumenat.



D’altra banda, es van reubicar els aparcaments per a bicicletes i les dues parades d’autobús es van traslladar a carrers pròxims. Per compensar la pèrdua de zones d’aparcament, es van habilitar noves places de zona blava al carrer de Barbastre. Es van canviar també les bateries de contenidors i, durant tot l’estiu i fins ara, també s’han limitat les hores de càrrega i descàrrega.