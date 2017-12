Els estudis de ciències i salut són els més demandats en detriment dels d’arts i humanitats

Actualitzada 19/12/2017 a les 18:49

Aquest curs 2017-18, un total de 3.160 persones han volgut començar els estudis de grau a la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta d’una xifra un 6% inferior a la de l’any passat. En canvi, els estudiants de màster han crescut en 101 estudiants. Es tracta d’una tendència que, tal com afirmava el rector del centre, Josep Anton Ferré, durant la valoració del Consell de Govern del mes de desembre, s’està convertint en habitual en els darrers anys. «Ens preocupa perquè tenim una lleugera disminució i els estudiants de grau s’hi estan quatre anys mentre que els de màster només un o dos», expressava. El nombre total de nous matriculats de grau és de 2.852, mentre que a les ofertes de màster de la URV hi han accedit 1.358 alumnes.



El total de matriculats als estudis de grau són enguany 11.141 alumnes. Entre el 2013 i enguany, la URV ha perdut 632 estudiants. A més, la majoria de les persones que volen començar un grau al centre, es decideixen per les ofertes de ciències o ciències de la salut, en detriment de les d’arts i humanitats. «.La demanda no està distribuïda igual que l’oferta», afirmava Ferré. És per això que alguns graus no s’omplen i, en canvi, altres no poden acceptar tots els estudiants. A partir d’enguany i de cara als propers cursos, la URV reformularà alguns graus per intentar equilibrar l’oferta i la demanda. «Hem dit als graus en qüestió que proposin ofertes diferents», subratllava. Tot i això, i segons els resultats exposats per la universitat, el 61% dels graduats acaben els estudis amb una nota d’expedient igual o superior a 7. Per contra, però, preocupa el nombre d’abandonaments: unes 900 persones no acaben el grau.



D’altra banda, Ferré va presentar també els pressupostos de l’any 2018. La URV disposarà de 104 milions d’euros per fer front a les despeses de personal i de funcionament –d’uns 92 milions d’euros–, mentre que la Generalitat n’aportarà gairebé 67. «De nou, torna a ser el mateix. Amb prou feines podem pagar les despeses ordinàries i donar suport als estudiants», deia Ferré. A més, el rector subratllava que els ingressos de matrícula són de 22,7 milions d’euros i que la URV paga 8,3 milions d’euros en ajudes i beques, mentre que l’estat i la Generalitat només n’aporten 7,3. «Sembla que les universitats no estem en l’agenda política d’aquest país», criticava Ferré, que afegia que «durant la campanya electoral no he sentit a parlar en cap moment de les universitats públiques».