Detingut un home que portava més de tres quilos de marihuana amagats al cotxe

Actualitzada 18/12/2017 a les 16:29

La Policia Cambrils va detenir dissabte a la nit un veí de Miami Platja per possessió de drogues prohibides. L’home de 36 anys portava al seient del darrera del vehicle vuit paquets de marihuana, aquests estaven tapats amb una manta i pesaven aproximadament 3,2 quilos.



Els fets van tenir lloc a les 23.35 hores, quan patrulles de la Policia Local van detectar un vehicle, de marca Citroën C5, que circulava amb plaques de matricula britànica i de manera temerària per la carretera de Montbrió. Els agents van aturar el cotxe a la zona de la Cooperativa Agrícola i van trobar vuit paquets de marihuana.



Els agents va detenir l’home per un delicte contra la salut pública. A més, van comprovar que el vehicle transitava il·legalment, ja que en els registres policials constava com a donat de baixa definitiva per a circular. La Policia de Cambrils ja ha obert les diligències corresponents.