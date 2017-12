Impedeixen que els vianants amb roba groga s'acostin al TAS on Rajoy clausura un acte del PP

Un jove intenta passar per davant del TAS però la policia l'obliga a passar per una altra banda

Els Mossos els «conviden» a utilitzar un altre trajecte per passar per la zona

Actualitzada 18/12/2017 a les 08:42

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu de seguretat al voltant del Teatre Auditori de Salou (TAS) on el president del Govern, Mariano Rajoy, es troba clausurant un míting del PPC. Diari Més ha pogut comprovar com la policia catalana impedia acostar-se al TAS a tots aquells que duguessin roba de color groc. Aquest ha estat el cas d'un jove que intentava travessar el carrer i que duia una jaqueta esportiva de color groc amb l'escut d'un club. Els agents l'han fet allunyar-se de la zona per poder travessar el carrer quan intentava fer-ho per un pas de vianants. Poc després un altre grup de ciutadans que vestits amb roba fosca han pogut passar per aquest mateix indret sense problemes.



La premsa, darrere del plasma

D'altra banda, el gran nombre de periodistes que cobreixen aquest acte del PP han de fer-ho a una sala a banda, on veuen tot el que succeeix a través d'un plasma.