Un incendi a prop de les vies de l'AVE obliga a aturar la circulació per la C-14

Adif ha tallat el subministrament elèctric de la catenària per facilitar la tasca dels Bombers personats

Redacció

Actualitzada 15/12/2017 a les 19:54

A les 18.42 hores de la tarda de divendres s'ha declarat un incendi a la vora del pont de les vies del tren d'alta velocitat que passa per Montblanc, concretament a la C-14 a l'alçada del quilòmetre 35. Adif ha tallat el subministrament elèctric de la catenària per facilitar la tasca dels Bombers personats.



La circulació per la C-14 s'ha vist afectada per l'incendi i a hores d'ara els vehicles no poden passar per la via, ja que els bombers estan remullant el pas per evitar que el foc es propagui. Segons informen Bombers de la Generalitat, l'incendi hauria cremat alguns matolls.