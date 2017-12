Què fer aquest cap de setmana?

Mercats de Nadal, el concert de Mishima o un concert de la Guerra de les Galàxies són algunes de les propostes

Actualitzada 15/12/2017 a les 09:17

S'apropa el Nadal i ja podem gaudir de l'ambient festiu als carrers i mercats. A més, es pot gaudir de diferents actes familiars i culturals aquest cap de setmana. Des del Diari Més us realitzem una proposta d'activitats per dissabte 16 i 17 de desembre., durant tot el cap de setmana es podrà visitar la Fira de Nadal de Tarragona des de les nou del matí fins a les nou del vespre. Una bona manera de deixar-se emportar per l'ambient nadalenc a la ciutat.Avui divendres, els més petits podran gaudir d'una acte tradicional: fer cagar el tió. Serà a la ludoteca del Centre Sociocultural de la Part Alta prèvia inscripció. Més info aquí A Tarragona, el diumenge, tindrà lloc el recorregut Històries Amagades Seguint els passos de la visita de Dalí a Tarragona a càrrec de José Carlos Suárez. Salvador Dalí va visitar la ciutat de Tarragona ara fa quaranta-quatre anys. Era el 17 d'agost de 1973. Aquest fet permet endinsar-se en un aspecte de l'obra de Dalí encara poc conegut: el Dalí vinculat a l'art més modern i efímer. Més info, aquí A Tarragona, dissabte, a la Plaça Verdaguer a partir de les 17.30 h tindrà lloc un concert de música Gospel de la mà de Sons de Gospel, un cor de música dirigit pel director Albert Galcerà i format per quaranta veus mixtes. El 2016 l'escola Rambla Music de Tarragona va engegar el projecte obert a tothom, i actualment ja són més de 40 cantaires.Més música a Tarragona aquest dissabte, quan tindrà lloc un concert especial El despertar de la música. Arran de l'expectació generada per l'estrena mundial del capítol VIII d'Star Wars, el Palau de la Música Catalana esdevé productora d'aquest programa destinat a recrear musicalment alguns dels passatges més celebrats d'aquesta saga galàctica de pel·lícules. La música èpica del genial John Williams transportarà el públic a aquestes poderoses escenes. I també sonaran fragments d'altres films del mateix Williams. Serà al Teatre Tarragona a les nou del vespre. A més, indrà lloc una conferència prèvia al concert d'Star Wars a càrrec de Josep Maria Rota, president de Joventuts Musicals de Tarragona.Més info, aquí A Tarragona, també dissabte a les deu de la nit a la Sala Zero, tindrà lloc el concert de Mishima. El quintet barceloní actuarà a Tarragona portant la seva doble aposta per la contundència en el so i una cura especial en les lletres. Més info, aquí A Tarragona, el Corte Inglés proposa una activitat gratuïta i familiar sota el títol: 'Això no és màgia o sí! Fem cagar el tió país d'estruc'. Serà a la sala d'Àmbit Cultural del centre comercial.A Reus, a la plaça del Mercadal acollirà el tradicional mercat de Nadal. Venda de productes típics nadalencs: figures de pessebre, tions, avets i plantes, llums i guarniments per a la llar, neules i torrons...Es podrà visitar fins al 23 de desembre.A Reus, diversos actes previs a l'arribada del Nadal tindran lloc pels seus carrers. Per exemple, dissabte a partir de les cinc de la tarda el show Perduts pel Nadal a càrrec de Buenafuente's Actors. Tot el programa es pot consultar aquí., a la Plaça del Castell, també es podrà gaudir diumenge de la Fira de Nadal que acollirà diferents tallers infantils i productes de Nadal. A les 12.00 h. Es farà un espectacle infantil el professor Andròmina i la màquina d'embolicar regals a càrrec de la Cia. Funeral Cabaret Associació. A les 17.30 h del diumenge hi haurà xocolatada i coca gratuïta per a tothom.El municipiens proposa una jornada de Jazz aquest dissabte. A les sis de la tarda, a l'Institut d'Altafulla tindrà lloc un concert de la Jazzorquestra de l'Institut d'Altafulla. La recaptació d'aquest acte anirà destinada a la Marató de TV3. Al vespre, més Jazz, a partir de les 20.30 a la Pallisa de l'Era del Senyor. El concert serà a càrrec de Victor Correa.A laa partir del diumenge es podrà gaudir d'un pessebre vivent en la seva 42a edició. Les entrades, que tenen un cost de 7 euros per adults, de 4 per a infants de 8 a 14 i que són gratuïtes pels menors de 8 anys, es poden adquirir a la taquilla del Pessebre o al web entrades.pessebresvivents.cat. A diferència d'altres pessebres vivents, el de la Pobla compta amb un relat en off que explica cadascun dels quadres, que representen temàtiques bíbliques o costumari català.