Mas Miró, a Mont-roig, rep una subvenció de 200.000 € del govern espanyol per la seva rehabilitació

Els diners provenen de l'acord amb els hereus, que li permet a Turismo de España continuar utilitzant el logotip de l'artista

Actualitzada 15/12/2017 a les 14:32

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres la concessió d'una subvenció directa de 200.000 € a la Fundació Mas Miró per a la posada en funcionament de la masia Mas Miró com a instal·lació museística a Mont-Roig del Camp.La Fundació Mas Miró, constituïda el 2013 per impulsar la museïtzació i l'obertura al públic d'aquesta masia. A Mont-roig, Joan Miró va decidir dedicar-se a la pintura i d'allí provenen les primeres obres que el van projectar internacionalment i que l'han convertit en un dels pintors més rellevants del segle XX. Es tracta del tercer vèrtex d'exposició de la vida i obra de Miró, juntament amb la Fundació Joan Miró de Barcelona i la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca.Amb aquesta col·laboració, s'acompleix l'acord firmat amb els hereus de Joan Miró que permet a Turespaña continuar utilitzant el logo de Miró com a imatge de la marca del turisme d'Espanya. Es tracta del símbol que identifica Espanya a l'estranger des de fa més de 30 anys, i és una de les icones més reconegudes del món.