Els mossos es personen a l'Ajuntament de Valls per requerir un expedient sobre unes obres al Barri Antic

Es tracta, segons el consistori, d'una execució subsidiària d'obres que es va fer a causa del mal estat de l'immoble

Redacció

Actualitzada 15/12/2017 a les 13:55

Agents de paisà dels Mossos d’Esquadra s’han personat aquest divendres al migdia a l’Ajuntament de Valls per requerir expedients municipals en el marc d’una investigació que es troba sota secret de sumari.



Segons han explicat fonts municipals, els agents han demanat a la secretaria poder consultar alguns expedients i s’han endut una còpia d’un dels documents. En concret es tracta de documentació sobre un proveïdor i, després de comprovar la documentació, segons les mateixes fonts, «s’han endut còpia d’un expedient relatiu a una execució subsidiària d’obres en un immoble del Barri Antic de Valls, actuació sobre la que hi ha obert un contenciós administratiu».



L’Ajuntament va realitzar aquestes obres de forma subsidiària a causa del mal estat en el que es trobava la casa, tal com ha explicat el mateix consistori.



El cas està en mans de la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra. Els agents han accedit al consistori de la capital de l’Alt Camp pels volts de dos quarts d’una i n’han sortit al cap d’uns tres quarts d’hora. Fonts del consistori han manifestat la seva «màxima col·laboració» amb aquests requeriments d’informació i afegien que, en cap cas, «s’ha produït ni registre ni escorcoll a les dependències municipals».