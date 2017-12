Els bombers d'Alcover recuperen, arreglat i revisat, el seu malmès vehicle lleuger

Després de cinc mesos van rebre un tot terreny amb 354 mil quilòmetres que tan sols va aguantar 4 dies

Arreglat, revisat, i avisats de que el retornaven, ja esta operatiu!!!

Gràcies a tots els que en vau fer ressò, i als que tant ràpid han solucionat la incidència. Esperem que sigui aquesta nova dinàmica un fil d'esperança. Seria el desitjat per tots, senyal que la cosa rutlla! pic.twitter.com/PRTeXKJesP — Bombers d'Alcover (@bombersalcover) 15 de desembre de 2017

Els Bombers d'Alcover ja disposen del seu vehicle lleuger que els ha de permetre fer els desplaçaments de manera més eficient i amb més efectius. Aquesta mateixa setmana, els bombers alcoverencs havien explicat a través del seu compte oficial de Twitter com després de cinc mesos sense un vehicle lleuger, n'havien rebut un que, per les seves condicions preveien que no els anava a durar gaire.I així va ser, quatre dies després anunciaven que el cotxe estava de baixa. Es tractava d'un cotxe 'reaprofitat' que ja duia a les seves rodes més de 350 mil quilòmetres.Aquest divendres, però, els Bombers d'Alcover han pogut mostrar la seva satisfacció pel fet de poder finalment disposar del cotxe. «Arreglat, revisat i operatiu», expliquen en una piulada i agraeixen el ressò que va tenir la seva 'denúncia' a les xarxes.