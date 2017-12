Hi participaran expositors de comerç local, amb estands a la plaça de l'Era del Castell i s'han programat diverses activitats

Actualitzada 15/12/2017 a les 13:16

El Morell estrena Fira de Nadal . Aquest cap de setmana del 16 al 17 de desembre, catorze expositors de comerç local col·locaran el seu estand a la plaça de l'Era del Castell. Posaran a la venda els seus productes, però també organitzaran tallers i activitats. Així, es farà un taller per a decorar l'arbre de Nadal, una concentració de Tions, fotografies instantànies, o berenar amb coca i xocolata, per exemple.A més durant el cap de setmana es podran veure espectacles de carrer per als més petits a partir de les cinc de la tarda. 'Matito', el dissabte, un espectacle de titelles de guant i cançó a càrrec d'Arnau i Clara Colom, i 'Transhumància', el diumenge, un espectacle de teatre itinerant guanyador del Premi Drac d'Or al millor espectacle de carrer.La primera Fira de Nadal del Morell obrirà des de les 10 h del matí fins a les 20.30 h del vespre, sense descans.