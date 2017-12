Els bombers d'Alcover reben un nou vehicle que els dura quatre dies

Fa cinc mesos que el reclamen i n’han rebut un amb 354 mil quilòmetres fets

Nil Morato

Actualitzada 13/12/2017 a les 12:07

Els bombers voluntaris d'Alcover feia cinc mesos que esperaven un Transport Mixt Lleuger per poder desplaçar més efectius de cop. Fins fa poc, tan sols podien viatjar amb el camió de bomber en el qual només hi ha espai per a dues persones. El passat divendres els hi va arribar un tot terreny, en el qual poden anar fins a cinc voluntaris, ja que conté tots els cinturons de seguretat. Però aquest vehicle té onze anys d'antiguitat i uns 354 mil quilòmetres. Els mateixos voluntaris ja s'imaginaven que el vehicle no els hi duraria gaire temps, i així ha estat. Quatre dies més tard, el vehicle ha quedat inutilitzable perquè no ha aconseguit passar la ITV. Els bombers voluntaris d'Alcover han denunciat la situació a través del seu compte de Twitter amb una petita història sobre el vehicle.