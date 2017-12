Un operatiu sorpresa acaba amb 37 denúncies per venda de joguines perilloses

La policia va actuar entre el 4 i el 9 de desembre

Redacció

Actualitzada 13/12/2017 a les 11:57

Arrel de la campanya nadalenca d’actuació administrativa en prevenció i seguretat del material de venda al públic, la Policia Local de Torredembarra i l'Agència Catalana de Consum van efectuar un operatiu «sorpresa» entre el 4 i el 9 de desembre a establiments multipreu del municipi per comprovar la seguretat d'alguns productes i, especialment, de les joguines i articles nadalencs.



Aquesta actuació va finalitzar amb la detecció de 37 infraccions administratives per infraccions al Codi de Consum de Catalunya per part de la Policia Local. En aquest sentit, es va procedir a la immobilització del gènere, el reetiquetatge, la devolució a l’importador i la destrucció voluntària. L’operatiu va comptar amb la participació de vuit agents.



A aquests productes se’ls exigeix que compleixin tota una sèrie de requisits que garanteixin les condicions de seguretat d’acord amb el Reial decret 1801/2003 de 26 de desembre sobre Seguretat General dels Productes, i del Codi de Consum segons la Llei 22/2010, de 22 de juny.