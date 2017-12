Roda de Berà crea aparcaments de motos abans dels passos de vianants

Es tracta d’una prova pilot que pretén millorar la visibilitat dels carrers

13/12/2017

L’Ajuntament de Roda de Berà ha posat en marxa una prova pilot mitjançat la qual està creant divereses places d’aparcament de motocicletes tot just abans dels passos de vianants. L’objectiu és el de millorar la visibilitat i la seguretat dels vianants. Aquesta és una de les recomanacions que estaran incloses dins el Pla Local de Seguretat Viària (PLSV), un document que s’està elaborant en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, el qual concretarà un eix d’actuacions a favor de la seguretat viària en zona urbana i establirà una sèrie de mesures per tal d’assolir l’objectiu final que és incrementar la seguretat viària. La mesura ja es pot veure tant a l’avinguda Sant Jordi com al carrer Arc de Berà, i ha permès que cap cotxe o furgoneta pugui aparcar a menys de tres metres del pas i que, d’aquesta manera, no impedeixi veure un vianant que estigui creuant el carrer.



D’altra banda, la Brigada està duent a terme una actuació de repintat i millora de tota la senyalització del municipi. Per altra banda, també s’han millorat alguns badens, amb la seva reposició o l’arranjament, com és el cas dels de l’avinguda de l’Avenc, del passeig marítim, carrer Vallespir o Johan Sebastian Bach, entre d’altres, i s’han creat, a la plaça del Mercat, davant la Llar de Jubilats i Pensionistes i del Centre de Dia Marinada, places d’aparcament destinades a la gent gran.