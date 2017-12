El PSC denuncia destrosses dels seus cartells electorals a Altafulla i Falset

La propaganda electoral dels socialistes ha estat malmesa i arrencada dels carrers

Nil Morato

Actualitzada 12/12/2017 a les 12:17

El PSC d’Altafulla ha denunciat la destrossa dels cartells electorals per la campanya del 21-D. El president del partit al municipi, Fonxo Blanch, ha afirmat sentir-se «molt afectat per un acte inèdit al municipi» i ha remarcat que el PSC «és un partit catalanista, inclusiu, social i federal». Aquestes destrosses també han ocorregut a Falset.



La portaveu socialista a l’Ajuntament de Falset i candidata del PSC a les eleccions del 21-D per Tarragona, Maria Jesús Sànchez, també ha denunciat la destrossa d’alguns cartells electorals que els socialistes havien distribuït a la capital del Priorat. Segons afirma la candidata «no es tracta d’un fet puntual sinó d’una destrossa sistemàtica de tots els cartells que havíem posat». Maria Jesús Sànchez lamenta que amb la desaparició dels cartells de la campanya electoral no poden explicar les seves propostes als ciutadans.