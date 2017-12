A presó per atracar a tres benzineres

Els dos individus van cometre delictes al Tarragonès i al Baix Llobregat

13/12/2017

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el dilluns 4 de desembre, un home espanyol, de 41 anys i veí d’Olesa de Montserrat com a presumpte autor de vuit robatoris amb violència i intimidació al Baix Llobregat i al Tarragonès.



La investigació es va iniciar a mitjans del mes de novembre quan es va tenir coneixement d’un robatori amb violència i intimidació en una benzinera d’Olesa de Montserrat. Els dos autors, un d’ells a cara descoberta i l’altra tapat amb una caputxa i un tapaboques, havien amenaçat a la treballadora de l’establiment amb un ganivet, s’havien endut la recaptació i havien fugit en vehicle.



Els investigadors van tenir coneixement que els mateixos autors, cinc dies després, el 20 de novembre, havien comès un segon atracament amb arma de foc en una benzinera del municipi del Prat del Llobregat i, el dia 21 de novembre, un tercer atracament amb arma de foc en una benzinera aquest cop en el terme municipal de Tarragona.



Així mateix un d’ells també havia comés cinc robatoris amb violència i intimidació més els dies 17, 18 i 27 de novembre a la localitat d’Olesa de Montserrat: dos dels quals a l’interior de caixers automàtics, un a un estanc, un a l’interior d’una fleca i un a un repartidor de pizzes la via pública.



Immediatament es va crear un equip conjunt d’investigació que va aconseguir identificar plenament els dos autors dels atracaments que va culminar el dilluns 4 de desembre amb la detenció d’un d’ells, amb 16 antecedents anteriors.



Cal esmentar que el segon autor, investigat pels atracaments a les tres benzineres, es trobava en presó, per la seva detenció a Cantàbria per part de la Guardia Civil, per un atracament amb arma de foc en una benzinera d’aquesta comunitat autònoma.



El detingut va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó.