Llum verda a la ciutat esportiva i de serveis a Emprius Nord de Salou

El ple del dia 18 aprovarà inicialment el projecte de creixement del municipi que ocupa 44,3 ha

Sílvia Jiménez

Actualitzada 12/12/2017 a les 15:23

El projecte de construcció de la nova ciutat esportiva i de serveis de Salou començarà a caminar el pròxim dia 18 de desembre, quan està previst que el ple de l’Ajuntament l’aprovi inicialment. La nova zona de creixement de la Costa Daurada es construirà al pla parcial 04, més conegut com a Emprius Nord, després que una sentència obligués el consistori a traslladar-lo del sector 03-Barenys, on estava previst que es construís en un principi.



Un cop adaptat el project ea la nova superfície de 44,3 hectàrees, el consistori donarà llum verda a la seva tramitació el dia 18. El desenvolupament d’aquest pla parcial crearà quatre zones diferenciades a Emprius Nord. Per una banda, es construirà una zona esportiva municipal de 8,3 hectàrees on hi hauran equipaments per a practicar tot tipus d’activitat esportives, recreatives i competicions.



D’altra banda, el projecte reserva terrenys per a la creació d’una nova zona hotelera on hi tindran cabuda quatre ressorts de gran qualitat (planta baixa+quatre plantes). «Es tracta de donar resposta a la demanda d’aquest tipus d’establiment hoteler», destacava ahir l’alcalde de Salou, Pere Granados. Els nous complexes hotelers sumaran més de 2.000 places al parc hoteler de la capital de la Costa Daurada.



La tercera zona és la que allotjarà un àmbit de 17.000 metres de sostre comercial i un parc d’oficines amb 6.000 metres. En aquest espai, es contempla la ubicació, sobretot d’empreses de la indústria aparador.



A més, el sector també preveu la creació de fins a 145 nous habitatges, de planta baixa més tres.



Segons l’Ajuntament de Salou, la urbanització d’aquest nou sector «també significarà la millora de la vialitat del municipi, ja que es construirà un nou vial urbà que enllaçaria amb l’autopista AP-7». Els treballs podrien suposar una inversió de 16 milions d’euros.



Els terrenys on es construirà la nova ciutat esportiva i de serveis limiten al nord amb la C-31b (l’autovia de Reus a Salou) i el Via de Cavet, fins als passeig 30 d’octubre.